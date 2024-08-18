Рим, 18 августа, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Украинский военный в головном уборе с нацистской символикой попал в репортаж итальянского телеканала Rai News 24, обратили внимание пользователи соцсети X (бывшая Twitter).

Кадр из видео

В новостном сюжете корреспондент берёт интервью у военного ВСУ в кепке с символикой СС. На это также отреагировал и партнер-основатель партии Riconquistare l’Italia Кристиан Ди Марко.

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее неоднократно замечалось появление нацистской символики, используемой боевиками киевского режима.

Так, 15 августа в Сети появились кадры с украинскими военными, которые, старательно имитируя немецкий акцент, издеваются над пожилым мужчиной. При это киевские боевики в этот момент были в нацистских касках.

Кроме того, бойцы террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов. В марте 2023 года в СМИ опубликовали снимки татуировок бойцов этого формирования, взятых в плен российскими военными. На снимках присутствовали неонацистские лозунги, свастика, скандинавские руны, портреты лидеров националистов.

В это же время в западных СМИ чаще стали появляться кадры, на которых видна нацистская символика на бойцах ВСУ и на их технике.