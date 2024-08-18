Минск, 18 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Украина атакой на Курскую область пытается вести борьбу на повышение ставок на случай переговоров с Россией, заявил в интервью телеканалу «Россия» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Идёт борьба на повышение ставок. Они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что так же считают и на Западе, а на Украине об этом мечтают. Однако, подчеркнул Лукашенко, встаёт другой вопрос, кто именно со стороны украинских властей будет вести эти переговоры.

Также он считает, что киевский режим подталкивает Россию на принятие асимметричных мер, включая применение ядерного оружия.

При этом лидер Белоруссии выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и военные страны сделают всё, чтобы «снести» Вооружённые силы Украины из Курской области.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа, всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 3160 военных. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Владимир Путин назвал атаку ВСУ очередной масштабной провокацией Киева. Он подчеркнул, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Российский лидер подчеркнул, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.

Белый дом пытается получить больше информации о целях нападения украинской армии на Курскую область. Такое заявление сделала на брифинге 15 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что Киев должен сам озвучить цели своих военных действий.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.