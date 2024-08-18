Минск, 18 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Киевский режим подталкивает Россию на принятие ассиметричных мер, включая применение ядерного оружия. Об этом 18 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вадим Савицкий/ТАСС Александр Лукашенко

«Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия, ну, допустим, к применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы, тактическое ядерное оружие», — сказал белорусский лидер в эфире телеканала «Россия-1».

Лукашенко добавил, что для Запада, применение Россией или Белоруссией ядерного оружия «было бы счастьем».

По его словам, для стран Запада «это было бы счастье», так как после этого у России и Белоруссии не осталось бы союзников.

«Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования, отмечал президент.

Президент России напомнил, что именно США были единственной страной, которая применила ядерное оружие, сбросив его на Хиросиму и Нагасаки.

Россия имеет достаточный набор средств для эффективного ответа на эскалацию конфликта на Украине без применения ядерного оружия, отметила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в колонке для журнала Foreign Policy. Западу не стоит обострять обстановку в зоне спецоперации через одобрение ударов ВСУ по территории России, считает она.