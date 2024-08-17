Москва, 17 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 военных на курском направлении, а с начала нападения на российский регион — до 3160 человек, сообщило 17 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении ведомства.

Также российские войска уничтожили восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронемашины, 111 автомобилей, пять установок ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как передавало ИА Регнум, 17 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ круглосуточно пытаются прорваться вглубь территории Курской области. ВС РФ не позволяют противнику прорвать оборону на курском направлении, обстановка в регионе рабочая и подконтрольная, сказал Алаудинов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.