Минск, 18 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и российские войска снесут украинских военных в Курской области. Об этом 18 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Естественно, военные и Путин <…> снесут оттуда украинских военных», — сказал белорусский лидер в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что в нападении ВСУ на Курскую область участвовали профессиональные военные, которые были собраны «со всей линии боевого соприкосновения»

«Наёмники, поляки. Были сформированы очень мощные силы», — добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Минобороны сообщило, что в минувшие сутки потери противника в Курской области составили до 300 человек, а за всё время боевых действий на данном направлении с 6 августа — до 3160 человек.

ВС РФ в минувшие сутки наносили удары по складам и резервам ВСУ в Сумской области. Кроме того, российские войска отразили атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.