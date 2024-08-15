Вашингтон, 15 августа, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Белый дом пытается получить больше информации о целях нападения украинской армии на Курскую область. Такое заявление сделала на брифинге 15 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Могу сказать, что мы всё ещё пытаемся узнать об этом больше… какие цели они преследуют», — сказала Сингх, добавив, что Киев должен сам озвучить цели своих военных действий.

Как передавало ИА Регнум, власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

США не знают, в чём заключаются намерения Украины в Курской области и чем Россия ответит на действия ВСУ, заявил 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

СК РФ сообщил, что украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.