Москва, 18 августа, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова сообщили, что он сдал свои загранпаспорта в отдел кадров и не может уехать за рубеж.

MOD Russia/Global Look Press Тимур Иванов

«Адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен скрываться от следствия или давить на свидетелей», — сообщает «Газета.Ru».

В публикации отмечается, что у фигуранта «прочные социальные связи», а также он находится под санкциями разных стран. Это тоже делает его побег из России невозможным.

При этом суд решил, что при избрании более мягкой меры пресечения, которая не связана с полной изоляцией от общества, экс-заместитель Минобороны получит реальную возможность скрыться от следствия и суда. Срок его ареста продлили до 23 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Иванов был задержан 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. 24 апреля он был отстранён от должности замглавы Минобороны.

Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера.

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.

7 августа суд решил оставить в СИЗО экс-заместителя главы Минобороны до 23 сентября.