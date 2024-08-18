Москва, 18 августа, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Киевским режимом готовится нападение на Курскую атомную электростанцию, международным организациям следует не допустить катастрофы и выступить с осуждением планируемых провокаций. С таким призывом 17 августа выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», — указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова призвала Организацию Объединённых Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Украиной провокационных акций, не допустить нарушения ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа. Действия Киева, по словам дипломата, несут не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, сформулированные в 2022 году руководством агентства.

Как передавало ИА Регнум, если ВСУ начнут реализовывать преступные планы, направленные на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, Россией будут немедленно приняты жёсткие ответные меры, заявили в Минобороны.

ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Гендиректор Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне украинского конфликта.