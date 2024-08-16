Москва, 16 августа, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Атаки на две атомные электростанции (АЭС) планируют Вооружённые службы Украины (ВСУ) с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Об этом 16 августа сообщил представитель российского силового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно полученной информации, противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным вещество», — рассказал представитель силового ведомства в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что боеголовки для «грязных бомб» уже доставлены в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил военкор Марат Хайруллин со ссылкой на осведомлённые источники, ВСУ готовят взрыв «грязной» бомбы. По данным Хайруллина, украинская армия намерена нанести удар по местам хранения отработанного топлива атомных электростанций.