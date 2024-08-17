Москва, 17 августа, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

POOL/Global Look Press Рафаэль Гросси

Ранее Гросси провёл телефонный разговор с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

«В связи с недавними событиями на территории Российской Федерации, в том числе близостью военных действий к важной и действующей атомной электростанции, генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», — приводят сообщение МАГАТЭ «Известия».

Как передавало ИА Регнум, Лихачёв 17 августа заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС в связи с обстрелами ВСУ продолжает ухудшаться.

17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Пресс-служба станции уточнила, что представители международного агентства осмотрели место падения снаряда.

В этот же день представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место падения снаряда ВСУ у энергоблоков Запорожской АЭС.

Кроме того, официальный представитель МИД РФМария Захарова заявила, что киевский режим приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Как отметила Захарова, действия Киева создают угрозу ядерной безопасности в Европе. Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику Украины по запугиванию и террору в отношении регионов и международного сообщества.

Вместе с этим депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное совещание для предотвращения атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.