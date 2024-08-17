Москва, 18 августа, 2024, 02:49 — ИА Регнум. К поступающей по разным каналам информации о подготовке Киевом к нанесению удара по Курской атомной электростанции в Минобороны РФ относятся «с надлежащей серьёзностью», заявили в ведомстве.

RIA Novosti archive Курская АЭС

«Целью провокации является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — пояснили в Telegram-канале Минобороны.

Руководство МО России расценивает подобные действия киевских властей при поддержке западных союзников как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».

Отмечается, что если ВСУ начнёт реализовывать преступные планы, направленные на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, «будут немедленно приняты жёсткие ответные военные и военно-технические меры», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом к максимально возможной сдержанности после атаки 17 августа беспилотника украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Гросси вновь призвал все стороны «к высокой степени сдержанности», а также к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для обеспечения защиты ЗАЭС.

Постпред России в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с Рафаэлем Гросси призвал публично назвать виновника атак на Запорожскую АЭС.

17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал.

ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Киев приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику киевского режима по запугиванию и террору.