Вена, 17 августа, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с призывом к максимально возможной сдержанности после атаки 17 августа беспилотника украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба агентства.

РИА Новости / Госкорпорация «Росатом»

Глава МАГАТЭ отметил, что есть «обеспокоенность» по поводу новых угроз ядерной безопасности на атомных электростанциях.

Гросси вновь призвал все стороны «к высокой степени сдержанности», а также к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для обеспечения защиты ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с Рафаэлем Гросси призвал публично назвать виновника атак на Запорожскую АЭС.

Российская сторона считает, что необходимость разговора уже назрела, вопрос находится в проработке. Россия не исключает созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после нового удара ВСУ.

17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Пресс-служба станции уточнила, что представители международного агентства осмотрели место падения снаряда.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Киев приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику киевского режима по запугиванию и террору.

Гендиректор МАГАТЭ выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне конфликта.