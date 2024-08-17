Вена, 17 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал агентство публично назвать виновника атак на Запорожскую АЭС, сообщил 17 августа ТАСС и. о. постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Роман Устинов.

IAEA/Global Look Press

«Молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность», — подчеркнул он.

По словам дипломата, необходимость разговора Гросси и российской межведомственной делегации уже назрела, данный вопрос находится в проработке. Россия не исключает созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после нового удара ВСУ, отметил Устинов.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Пресс-служба станции уточнила, что представители международного агентства осмотрели место падения снаряда.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.