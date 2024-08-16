Николаев, Украина, 16 августа, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Украинские боевики совместно с кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Об этом 16 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

RIA Novosti archive Курская АЭС

«Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям. Виноватыми сделают, конечно, Россию», — отметил подпольщик в Telegram-канале.

Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Военкор Марат Хайруллин отмечал со ссылкой на осведомлённые источники, что ВСУ готовят взрыв «грязной» бомбы. По данным Хайруллина, украинская армия намерена нанести удар по местам хранения отработанного топлива атомных электростанций.