Москва, 17 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Киевский режим приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Владимир Гердо/ТАСС

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, действия Киева создают угрозу ядерной безопасности в Европе.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику Украины по запугиванию и террору в отношении регионов и международного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 17 августа заявило, что Россия серьёзно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киевом ударов по АЭС. Целью провокации, по данным ведомства, является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. В случае начала реализации киевским режимом этих преступных планов будут немедленно приняты жёсткие ответные военные и военно-технические меры, добавило Минобороны.

Вместе с этим депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное совещание для предотвращения атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.