Энергодар, Запорожская область, 17 августа, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщили представители станции.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

«Очередная прямая угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Сегодня в семь утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что в результате атаки украинского дрона никто не пострадал. Вместе с этим руководство станции подчеркнуло, что киевский режим в очередной раз создал прямую угрозу безопасности персонала и станции.

Также сообщается, что инспекторы МАГАТЭ, которые в момент атаки присутствовали на станции, посетили место падения снаряда.

Как передавало ИА Регнум, террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военно-гражданская администрация Харьковской области 16 августа проинформировала о том, что принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. В ходе допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по российским АЭС.