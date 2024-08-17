Рим, 17 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Итальянская телерадиокомпания RAI отзывает с Украины двух своих журналистов, Стефанию Баттистини и Симоне Траини, сообщила RAI в своём Telegram-канале.

Ethan Swope/Global Look Press

ФСБ ранее заявила, что в отношении Баттистини и Траини возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы и проникновении в Курскую область.

«RAI приняла решение отозвать двух своих сотрудников для обеспечения их безопасности», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов RAI в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

Журналистов RAI сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, для того, чтобы выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе и подкреплять «достоверность» этой дезинформации фактом пребывания репортёров на месте событий, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 3060 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 17 августа. ВС РФ наносят удары по резервам и ресурсам противника в Сумской области.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Президент Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.