Москва, 16 августа, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион, заявила пресс-служба Министерства.

Михаил Терещенко/ ТАСС

Послу был выражен решительный протест.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали своё пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — сказано в сообщении.

Действия журналистов попадают под статью Уголовного кодекса, компетентные ведомства устанавливают все обстоятельства происшедшего, отметил МИД.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило ведомство 16 августа.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.

Захарова ранее отмечала, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Крах насквозь прогнившего режима в Киеве, который держится на денежной подпитке Запада, — лишь вопрос времени, добавила она.