Суджа, Курская область, 17 августа, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами, сообщили 17 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении иностранных журналистов», — сообщили в ЦОС.

В частности, дело возбуждено в отношении Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъёмку в Судже.

В ФСБ также уточнили, что проводится правовая оценка распространённых в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, для того, чтобы выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.