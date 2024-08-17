Курск, 17 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ круглосуточно пытаются прорваться вглубь территории Курской области, заявил 17 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Сергей Гунеев / РИА Новости

ВС РФ не позволяют противнику прорвать оборону на курском направлении, обстановка в регионе рабочая и подконтрольная, сказал Алаудинов.

«Все эти попытки завершаются уничтожением противника и сжиганием его техники», — цитирует Алаудинова «Парламентская газета».

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ также сообщал, что резервы ВСУ в Курской области истощаются. ВС России уничтожают технику и живую силу противника на любом участке, где она появляется, подчеркнул он. Бойцы ВСУ в Курской области активно сдаются в плен, рассказал также Алаудинов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило ведомство 16 августа. Наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.