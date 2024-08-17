Курск, 17 августа, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Мы планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — передаёт его слова «РИА Новости».

17 августа Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) истощают ВСУ в Курской области. Он отметил, что российские военнослужащие каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.