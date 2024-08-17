Курск, 17 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России истощают ВСУ в Курской области, сообщил 17 августа командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Ashley Chan/Global Look Press

По его словам, ВС России уничтожают технику и живую силу ВСУ на любом участке, где она появляется.

«Потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок», — цитирует его Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 августа Алаудинов заявил, что ВС России каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.