Курск, 16 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении (с 6 августа), сообщило 16 августа Министерство обороны.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров, сказано в сообщении ведомства.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860-ти военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — отметило Минобороны.

В минувшие сутки потери ВСУ составили до 220 военных и 19 единиц бронетехники, сказано также в сообщении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в минувшие сутки на курском направлении были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и две транспортно-заряжающие машины. ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ через государственную границу в направлении населённого пункта Гордеевка. Авиация нанесла удары по резервам противника, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, отметило Министерство.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.