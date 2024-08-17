Москва, 17 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. ВС России уничтожили бомбардировщик Су-24 и три вертолёта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 августа проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukraine

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

Также ВС РФ поразили пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Минобороны доложило, что российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области. Кроме того, ВС России пресекли подход резервов для ВСУ в приграничье Курской области.

Днём ранее российские войска ударом комплекса «Искандер» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

В этот же день Искандер-М» уничтожил колонну и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины. Авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки.