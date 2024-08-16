Москва, 16 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. ВС России пресекли подход резервов для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом 16 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

В министерстве доложили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают отражать попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Так, ВС России ударами авиации, БПЛА и огнём артиллерии нанесли поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в приграничье Курской области.

«Пресечены попытки подхода резервов противника», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало, что ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

15 августа российские войска ударом «Искандера» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

16 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов доложил, что обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная российским войскам.