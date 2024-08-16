Москва, 16 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Удары были нанесены по резервам ВСУ, а также по складам боеприпасов и горючего в Сумской области, уточнили в министерстве.

15 августа в Минобороны России сообщили, что ВС России нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) и складам с боеприпасами в районах в Сумской области. Вместе с этим они уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населённого пункта Лубны Сумской области.

9 августа авиация и ракетные войска России нанесли удары по резервам армии Украины на территории Сумской области. Помимо этого, они ударили по личному составу и технике ВСУ у населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В районе Южного российскими лётчиками были уничтожены американские бронетранспортёры Stryker.

Ранее президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он пояснил, что украинские боевики обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в числе прочего используя для этого ракеты.