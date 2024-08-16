Москва, 16 августа, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная Вооружённым силам России, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Обстановка нормальная, подконтрольная [войскам РФ]», — цитирует его «Газета.Ru».

Алаудинов добавил, что в настоящее время идёт интенсивная работа по уничтожению украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.