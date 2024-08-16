Москва, 16 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Черноморский флот и ВКС России за минувшую неделю уничтожили три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, сообщило 16 августа Министерство обороны.

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Ещё один катер противника в указанный период был повреждён, сказано в сообщении.

«Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один повреждён», — отметило Минобороны.

Также 17 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка в ДНР. За минувшую неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины. На аэродроме базирования были уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины и три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS. Средства ПВО за указанный период сбили вертолёт Ми-8 противника, а также 543 беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Позднее в этот же день ведомство проинформировало, что российские вертолёты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Чёрном море пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.