Берлин, 14 августа, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Поддержка Берлином Киева была и остаётся неизменной, какими бы ни были итоги расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток». Об этом заявил 14 августа журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чиновник отметил, что расследование является «главным приоритетом» для властей ФРГ и «проводится в соответствии с законом».

«Арест украинца по делу о подрывах на «Северных потоках» не изменит того, что Россия ведёт боевые действия на Украине. Помощь наша Киеву остаётся неизменной», — цитирует Бюхнера DPA.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших 26 сентября 2022 года. В ходе расследования уголовного дела немецкое следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Обнародованы имена трёх украинцев, которые, по данным немецких СМИ, подозреваются в совершении теракта на трубопроводах. Главный подозреваемый — дайвер Владимир Журавлёв пытался получить гражданство РФ в начале 2000-х годов.

Подельниками Журавлёва были супружеская пара Евгений и Светлана Успенские. Евгений — бывший маркетолог, который променял офис на подводный мир. Будучи подростком, Евгений окончил Киевское суворовское военное училище. Мужчина обучался дайвингу в Крыму до возвращения полуострова в состав России. Он привлёк к этому занятию и Светлану. Они вместе прошли множество обучений, а после и сами стали организовывать мероприятия и создали школу дайвинга.

В настоящий момент их местонахождение не известно.

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Журавлёва, но он так и не был задержан из-за разногласий с Польшей.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».