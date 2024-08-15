Москва, 15 августа, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Украинка Светлана Успенская, имя которой германские СМИ связали с терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», возмутилась обвинениями и намерена обратиться в суд. Об этом дайвер заявила в разговоре с ИА Регнум 14 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По словам Успенской, публикации в немецких СМИ — «клевета», а на момент диверсии на газопроводах она была в Киеве, и у неё есть алиби, которое могут подтвердить свидетели.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — возмутилась Светлана Успенская.

Инструктор Федерации подводного спорта России Александр Шурубкин в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что Успенская как дайвер вряд ли могла бы участвовать в столь сложном подводном погружении. По его мнению, ей не хватило бы квалификации.

Немецкие следователи установили личности двоих предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, которого подозревают в теракте на «Северных потоках». Об этом заявил 14 августа немецкий телеканал ARD.

По версии следствия, предполагаемые сообщники — супруги Евгений и Светлана Успенские, которые давно занимаются профессиональным дайвингом, основали дайверский клуб Dive Team.

Известно, что Евгений служит в ВСУ, а Светлана живёт в Польше, ведёт бизнес.

Также немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлёвым. Телеканал ARD, а также издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung писали, что дайвер был удивлён обвинениями, отрицал причастность к подрыву. При этом он первым завершил разговор.

Генпрокуратура Германии не стала комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о выдаче ордера на арест Журавлёва. Об этом заявила представитель немецкого ведомства.

Ранее немецкие газеты писали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам.