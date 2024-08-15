Москва, 15 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание созданного координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило 15 августа Министерство обороны.

РИА Новости/Вадим Савицкий

В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Совет будет собираться не реже, чем раз в неделю. Задачами совета будут обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство и помощь в эвакуации.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — сказал Белоусов.

Совет не подменяет собой оперативное управление войсками, эта задача по-прежнему находится в ведении командования группировки ВС РФ «Север» и Генштаба, сказано в сообщении министерства.

В ходе заседания Белоусов заявил, что рассчитывает на оперативные и правдивые доклады с мест.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», — подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей. Их участники обсуждают дополнительные меры обеспечения целостности территории и защиты населения регионов. План, подготовленный Генштабом, предусматривает определение ответственных должностных лиц, выделение дополнительных сил и средств, заявило министерство. Белоусов будет контролировать реализацию плана лично, добавило Минобороны.

9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.