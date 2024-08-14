Москва, 14 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Савёловский районный суд Москвы продлил на полгода арест блогеру Елене Блиновской. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Савеловский суд/ТАСС

«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы ходатайство защиты Елены Блиновской об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения. Суд оставил меру пресечения Блиновской Елены Олеговны без изменения — в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что срок содержания под стражей Блиновской продлён на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, срок ареста блогера заканчивался 19 августа.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Блогера задержали в апреле 2023 года. После её отправили под арест. По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, «королеву марафонов» обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.

14 августа защита блогера сообщила, что Блиновская не смогла выплатить государству примерно 1,2 млрд рублей в виде налогов ещё до начала судебного процесса над ней, но часть долга обвиняемая уже погасила.