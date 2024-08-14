Суд в Москве продлил на полгода арест Елене Блиновской
Москва, 14 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Савёловский районный суд Москвы продлил на полгода арест блогеру Елене Блиновской. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы ходатайство защиты Елены Блиновской об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения. Суд оставил меру пресечения Блиновской Елены Олеговны без изменения — в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что срок содержания под стражей Блиновской продлён на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года.
Как передавало ИА Регнум, срок ареста блогера заканчивался 19 августа.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Блогера задержали в апреле 2023 года. После её отправили под арест. По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.
Кроме того, «королеву марафонов» обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.
14 августа защита блогера сообщила, что Блиновская не смогла выплатить государству примерно 1,2 млрд рублей в виде налогов ещё до начала судебного процесса над ней, но часть долга обвиняемая уже погасила.