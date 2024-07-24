Москва, 24 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Блогерше Елене Бликовской ещё на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщили 24 июля в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение принял Мосгорсуд на заседании 24 июля. Арест Блиновской продлили до 19 августа 2024 года. Пресс-служба опубликовала фотографии и видео из зала суда в момент, когда судья оглашает решение.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого года Блиновскую задержали в рамках уголовного дела. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и в легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Блиновская и её муж Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Кроме того, блогершу обвиняют в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Блогерша 31 мая подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.

По решению Мосгорсуда Блиновская находится под арестом до 26 июля. Её адвокат Наталия Сальникова 22 июля сообщила, что следствие просит Мосгорсуд продлить арест Блиновской ещё на месяц.