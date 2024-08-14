Москва, 14 августа, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская не смогла выплатить государству примерно 1,2 млрд рублей в виде налогов ещё до начала судебного процесса над ней, но часть долга обвиняемая уже погасила. Об этом журналистам сообщила защита блогера.

Иван Шилов ИА Регнум Елена Блиновская

«Погашено порядка 230 млн рублей», — уточняла одна из адвокатов, слова которой приводит газета «Ведомости».

«Королеву марафонов» обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ранее стало известно, что в случае если Блиновская выплатит всю сумму налогов, то против неё могут прекратить уголовное преследование по статье об уклонении от их уплаты. Этому решению также может поспособствовать тот факт, что правонарушение совершалось впервые.

Другой адвокат ранее в суде заявлял, что срок давности по указанной статье истёк 15 июля 2024 года. Ещё один юрист — Иван Морозов, который также защищает в суде Блиновскую, отмечал в беседе с журналистами, что общий долг блогера составлял около 1,4 млрд рублей, однако теперь ей осталось выплатить примерно 1,2 млрд рублей.

В беседе с журналистами он подчёркивал, что эта сумма включает долги, о которых не говорится в уголовном деле. По словам Морозова, речь идёт о сумме, касающейся всех обязательств блогера перед государством.

14 августа в Савеловском суде Москвы должно пройти заседание по делу Блиновской. Оно состоится в виде закрытых предварительных слушаний. Также будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении блогера, срок ареста которой заканчивается 19 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. После её отправили под арест. По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, «королеву марафонов» обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.