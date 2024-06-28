Москва, 28 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении супруга блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство, поскольку он находится в зоне проведения специальной военной операции, рассказала 28 июня адвокат блогера.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский в зале суда

«Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО», — заявила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

Министерство внутренних дел России 28 июня объявило в розыск мужа Блиновской по статье Уголовного кодекса.

По данным источника, муж основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской не является к следствию для ознакомления с материалами дела. Это, как сообщил источник, стало причиной для объявления мужчины в розыск.

Сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил 28 июня, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой. Ещё в апреле сообщалось, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации.

В конце мая сообщалось, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где принимал участие в работе по снабжению беспилотниками.

Отец Блиновского Владимир рассказал ИА Регнум, что его сын до сих пор находится в зоне СВО, а сообщения в СМИ об оставлении им воинской части — это якобы уловки украинских спецслужб, которые выслеживают его сына, чтобы убить.

Елена и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела о неуплате налогов, возбуждённого в 2023 году. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. Её обязали выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По версии следствия, она и её муж скрывали информацию о доходах и не выплатили налоги на сумму 918 млн рублей. Блиновская 31 мая подала заявление о банкротстве.