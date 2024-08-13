Вена, 14 августа, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проинформировали экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимости оценки воздействия пожара на целостность конструкции градирни № 1 (охладительной башни) и о том, что может возникнуть необходимость в её демонтаже. Соответствующее заявление опубликовали 13 августа на сайте агентства.

ИА Регнум Пожар на Запорожской АЭС

Эксперты запросили доступ ко второй из двух градирен на станции с целью осмотра внутренней части конструкции и выявления аналогичных материалов, которые могли присутствовать в первой градирне до пожара. Из-за сигнала воздушной тревоги во время обхода группу оперативно вывели в безопасное место.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что специалистам важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. В связи с этим агентство продолжит запрашивать разрешение на их осмотр.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники МАГАТЭ после повторного осмотра градирни ЗАЭС не указали причины возникшего пожара. Никаких посторонних предметов или материалов агентством не было обнаружено. В МАГАТЭ отметили, что собранные доказательства подтверждают маловероятность нахождения значимого очага пожара у основания градирни.

ВСУ 11 августа атаковали Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. На работе станции ЧП не сказалось. Специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона на территории города.

Сотрудников МАГАТЭ 12 августа оповестили об атаке беспилотника на одну из градирен ЗАЭС. Кроме того, специалисты агентства стали свидетелями появления густого тёмного дыма, который после многочисленных взрывов шёл из северного района станции. Эксперты агентства также не смогли определить причины пожара на башне градирни.