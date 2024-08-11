Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Информацию от Запорожской АЭС (ЗАЭС) о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен станции получили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на ЗАЭС. Об этом 11 августа заявила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером. Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что о каком-либо воздействии на ядерную безопасность не сообщалось. Пожар на станции локализован, «угроз дальнейшего горения» не наблюдается.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС посменно с сентября 2022 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, инфраструктура станции впервые получила серьёзные повреждения за всё время атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции, которое никак не сказалось на работе АЭС.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, из-за чего вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.