Энергодар, Запорожская область, 13 августа, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС). Работа продолжается. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Группа специалистов посетила 12 августа градирни станции. На данный момент, по мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, маловероятно, что основной источник пожара начался в основании градирни. Пока эксперты не смогли сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений.

Отмечается, что во время обхода не было обнаружено ни остатков шин, ни дрона, ни существенных признаков нарушения целостности мусора, золы или сажи у основания градирни.

«МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительной проверки и доступа к уровню распределения водяных форсунок и бассейну холодной воды», — заверили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 августа Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что произошедшее никак не сказалось на работе АЭС.

Эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен (охладительную башню) Запорожской АЭС. Кроме того, специалисты увидели сильный тёмный дым, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что удары украинских военных по городу, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), стали иметь системный характер.