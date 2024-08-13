Вена, 14 августа, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после повторного осмотра градирни (охладительной башни) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не указали причины возникшего пожара. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Из фото и видеоматериалов внутренней части градирни команда идентифицировала мусор, соответствующий значительному пожару, и наблюдала тёмные следы ожогов на внутренней стороне бетонных стен, поднимающиеся от уровня распределения водяных форсунок. Никаких посторонних предметов или материалов не было видно», — отметили в МАГАТЭ.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси добавил, что собранные доказательства подтверждают маловероятность нахождения значимого очага пожара у основания градирни. Сотрудники Запорожской АЭС проинформировали группу экспертов о необходимости оценки воздействия пожара на целостность конструкции градирни № 1 и о том, что может возникнуть необходимость в её демонтаже.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся атаке ВСУ. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. На работе станции ЧП не сказалось. Специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона на территории города.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Кроме того, сотрудники агентства стали свидетелями появления густого тёмного дыма, который после многочисленных взрывов шёл из северного района ЗАЭС. В МАГАТЭ заявили, что эксперты агентства не смогли определить причины пожара на башне градирни.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по ЗАЭС.