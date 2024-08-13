Москва, 13 августа, 2024, 14:29 — ИА Регнум. За сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы более 2 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-брифинга оперативного штаба сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 2 тыс. человек», — сказал он, добавив, что всего в пунктах временного размещения находятся 8 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей.

Шаров проинформировал, что в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарных колонны МЧС России, которые доставили почти 900 тонн гуманитарных грузов для жителей региона.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили войска Украины в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

Экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Она добавила, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщила ранее ФСБ. Боец также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. По его словам, боевики ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода.