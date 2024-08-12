Москва, 12 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля, сообщил в ходе допроса ФСБ украинский боец ВСУ, пленённый в Курской области.

Serhii Hudak/Global Look Press

Назвавшийся Русланом Полторацким военнопленный сообщил, что 28 июля его подразделение перебазировали в лес возле села Песчаное в Сумской области, где оно пробыло неделю.

«Спустя где-то четыре дня из этой недели командир, позывной Стриж, собрал нас для ознакомления с информацией», — рассказал военнопленный.

По его словам, в рядах ВСУ в нападении на Курскую область участвуют англичане, французы и поляки. Он добавил, что командование планировало нападение с двух сторон.

«Мы выдвигаемся, наша цель — пройти сначала до Курска. От Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», — рассказал Руслан.

Кроме того, как утверждает военнопленный, командир с позывным Стриж объяснил нападение на Курскую область «последней надеждой Украины».

Как передавало ИА Регнум, военнопленный также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления. По данным ФСБ, при заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.

Силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях ранее объявили режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.