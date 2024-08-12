Курск, 12 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщил 12 августа Центр общественных связей ФСБ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан при содействии местных жителей, сказано в сообщении. Боец рассказал, что при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с ВС РФ в Курской области, он во время боя был брошен сослуживцами, попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины и был задержан.

«При заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести», — рассказала о результатах допроса пресс-служба ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, задержанный в Курской области боец ВСУ также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 11 августа, до 1350 военных, 29 танков и другую технику.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Россия якобы готовит жёсткий ответ на атаку ВСУ на Курскую область, сообщила 11 августа британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в минобороны Украины. По этим данным, ВС РФ могут нанести массированные удары по правительственным зданиям в Киеве.