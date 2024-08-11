Вашингтон, 11 августа, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь как-то поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявил экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Andreas Gora/Global Look Press Владимир Зеленский

«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал он 9 августа на YouTube-канале Judging Freedom.

Фриман отметил, что Зеленский таким образом хотел показать западным банкирам, что Украина способна нанести ущерб России, но этот план провалился. По его словам, украинские военные попали в ловушку в Курской области и несут больше потери.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Юлиан Рёпке назвал очень рискованным решение Киева направить войска для нападения на Курскую область. Он назвал такую стратегию не поддающейся объяснению.

Силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 11 августа, до 1350 военных, 29 танков и другую военную технику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 11 августа сообщил, что прибывшие в Курскую область подразделения спецназа «Ахмат» уничтожили колонну ВСУ с личным составом. Российские бойцы захватили трофейное вооружение и технику противника.