Москва, 12 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей задержан военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте», — говорится в сообщении спецслужбы.

Кроме этого, ФСБ сообщила, что при заходах в населённые пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой всё, что могли унести.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев 9 августа назвал атаки украинской армии на мирных жителей Курской области преднамеренным массовым убийством. Он сообщил, что готовит обращение в международные организации с требованием признать нападение ВСУ на Курскую областью террористическим актом.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала атаки на беззащитных людей очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который цинично убивает женщин и детей, чтобы запугать людей. Она сравнила эти действия с расстрелами мирных жителей Мариуполя, когда ВСУ стреляли в спины детям, не позволяя выехать с родителями из оккупированного города.