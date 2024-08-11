Москва, 11 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российская армия даст жёсткий ответ Вооружённым силах Украины (ВСУ) на удары по российским регионам. Об этом 11 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Владимир Гердо/ТАСС

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жёсткий ответ ВС России не заставит себя ждать», ― указала Захарова.

Она подчеркнула, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам, в частности по Курской, Белгородской и Воронежской областям, носят ярко выраженный террористический характер, они нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Дипломат подчеркнула, что Москва решительно осуждает эти варварские террористические акты.

Представитель МИД добавила, что российская сторона в очередной раз призывает международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. При этом она выразила уверенность, что профильные структуры ответят «стыдливым молчанием».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что украинские военные в очередной раз обстреляли Курск. В результате нападения есть пострадавшие, но жертв удалось избежать.

Ранее ночью в городе сбили ракету ВСУ, обломки которой упали на жилой дом. В девятиэтажном здании после этого начался пожар. Из повреждённого здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали. В результате пострадали 15 человек.

В ночь на 11 августа над Курской областью силы ПВО сбили четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и 14 БПЛА.

Также Смирнов сообщил, что Вооружённые силы России 10 августа пресекли заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района. Он подчеркнул, что граница находится под защитой пограничников и военных.