Москва, 13 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки составили до 1835 человек, сообщило 13 августа Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» украинские войска потеряли до 65 человек, группировки «Запад» — до 470 человек, группировки «Юг» — более 510 человек, группировки «Центр» — до 635 человек, группировки «Восток» — до 100 человек, группировки «Днепр» — до 55 человек.

Кроме того, было уничтожено несколько десятков единиц техники противника, в том числе бронетранспортёры, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. (…) Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США», — сказано в сообщении ведомства.

Также 13 августа Минобороны сообщило, что в минувшие сутки на аэродроме базирования был уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а в воздухе был сбит вертолёт Ми-8. Средства ПВО также сбили 52 беспилотника ВСУ, четыре реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer. Кроме того, ВС РФ поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию комплекса С-300ПТ противника.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 12 августа, Минобороны сообщало, что общие потери противника в зоне проведения СВО за сутки составили до 1660 человек. Днём ранее, 11 августа, этот показатель составлял 1700 человек.

Общие потери ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении (с 6 августа) составили до 1610 военных, а также десятки единиц техники, в том числе 32 танка и 23 бронетранспортёра, сообщило Минобороны 12 августа. ВС РФ уже уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область, заявил 13 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.