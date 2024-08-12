Москва, 12 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения группировок ВС РФ «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток» занимают более выгодные рубежи и улучшают тактическое положение в зоне проведения СВО, сообщило 12 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

В частности, подразделения Южной группировки в минувшие сутки улучшили положение, нанеся поражение ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка и Серебрянка в ДНР. Потери противника за сутки превысили 570 человек, сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, отразив две контратаки ВСУ. Потери противника составили более 390 человек, также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе танка Abrams, отметило ведомство.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ», — сказано также в сообщении.

На данном направлении за сутки противник потерял до 100 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубицу FH-70 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отметило ведомство.

Подразделения группировки войск «Запад» в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразив контратаку штурмовой группы противника, сообщило Минобороны. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки более 540 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе танк, боевую бронированную машину «Козак», 155-мм гаубицу М777, 122-мм гаубицу Д-30, две 105-мм гаубицы М119 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как передавало ИА Регнум, также 12 августа ведомство проинформировало, что в минувшие сутки подразделения группировки ВС РФ «Север» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и отразили две контратаки противника на Волчанском и Липцовском направлениях. Потери противника за указанный период составили до 60 человек.

Накануне, 11 августа, ведомство сообщило, что совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за минувшие сутки до 1700 человек.