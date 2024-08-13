Москва, 13 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

Министерство обороны России. Кадр из видео Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области

«Обстановка взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идёт зачистка населённых пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов добавил, что все российские подразделения «хорошими темпами» занимаются уничтожением противника.

«Причём противник несёт сейчас такие потери, которые он, наверное, не нёс за весь период спецоперации», — заключил генерал-майор.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.

В тот же день Минобороны сообщило о доставке в Курскую область дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов.