Москва, 11 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1700 военных, сообщил 11 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что в боях с российской группировкой войск «Запад» Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 520 военных, «Центр» — 425, «Юг» — 385, «Север» — 190, «Восток» — 110 и «Днепр» — 70.

«ВСК России, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — заявил спикер оборонного ведомства.

Также российские военные поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скопления живой силы и военной техники ВСУ в 156 районах.

Конашенков добавил, что средства ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, 15 американских реактивных снарядов HIMARS и Vampire чешского производства. Также был уничтожен 71 беспилотник, из них 30 вне зоны СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа российские военные поразили цех производства беспилотников ВСУ. Было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах.

За прошедшую неделю ВС России освободили от ВСУ пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по ряду бригад ВСУ и по штурмовой бригады «Лють» украинской национальной полиции, отразив 22 контратаки противника.

9 августа Конашенков сообщил о нанесении 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены предприятия ОПК и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения БПЛА и другие цели.