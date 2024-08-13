Москва, 13 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российские военные поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300ПТ Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 13 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сказал он.

Официальный представитель российского военного ведомства добавил, что российскими военными на аэродроме базирования был уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки составили до 1835 человек, уточнил Конашенков. Так, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» украинские войска потеряли до 65 человек, группировки «Запад» — до 470 человек, группировки «Юг» — более 510 человек, группировки «Центр» — до 635 человек, группировки «Восток» — до 100, группировки «Днепр» — до 55 человек.

Днём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. По его словам, киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.